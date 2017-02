Vrouw van omgekomen Riny Verstappen wil een herinneringsboom voor hun zoontjes

LIEROP - De vrouw van Riny Verstappen, een van de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Someren, heeft via een persoonlijke rouwbrief gevraagd om donaties voor een rouwboom voor haar twee jonge zoontjes Kees en Ted.

De plotselinge dood van de 31-jarige Riny Verstappen en zijn dorpsgenoot Maikel van der Zanden dompelde heel Lierop in diepe rouw. Winny Verstappen schreef eerder al een mooi eerbetoon aan haar man op Facebook. Honderden mensen lieten een steunbetuiging achter.



Rouwbrief

Via een digitale rouwbrief vraagt Winny nu familie, vrienden en dorpsgenoten om een donatie tijdens zijn uitvaart die aanstaande woensdag plaatsvindt. Ze zou graag een herinneringsboom willen laten planten voor haar twee jonge kinderen.



De 31-jarige Lieroppenaar was een van de twee inzittenden die vorige week een ernstig eenzijdig ongeluk kregen op de Slievenstraat in Someren. Zijn vriend Maikel van der Zanden bezweek enkele uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.