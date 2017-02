‘Ik zit helemaal te shaken!’ Bredase studente raadt het geluid bij Qmusic en wint 37.800 euro

BREDA - 37.8000 euro belastingvrij! De 24-jarige Josine Bom uit Breda kon het bijna niet geloven, maar haar antwoord in het spelletje ‘Raadt het geluid’ van radiozender Qmusic was goed.

Bom gaf maandagochtend het juiste antwoord ‘Een gaatje prikken in een magnetronmaaltijd’. En daarmee mag de studente bio-farmaceutische wetenschappen bijna 38.000 euro op haar bankrekening bijschrijven.



‘Ik zit te shaken’, riep de Bredase tegen presentator Joep Roelofsen. “Ik ga eerst iets leuks doen met het geld. Met de rest ga ik mijn studie betalen”, vertelt Josine.



Ze is pas na de tip van vorige week actief gaan meespelen met het radiospelletje. In de uitzending van vorige week werd ‘een cactus’ in combinatie met de naam van darter Michael van Gerwen gegeven. “Ik was zeker van mijn antwoord”, verklapte Josine op de radiozender.