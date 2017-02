Invalideningang Efteling alleen voor gehandicapten met begeleider: 'Dat is discriminatie!'

KAATSHEUVEL - Bas van den Dikkenberg uit het Utrechtse Houten is een fan van de Efteling en hij is gehandicapt. Bas heeft als gevolg van een ongeluk een beperkte longfunctie. Daarom zit hij met een slangetje aan een zuurstofapparaat

Dat zware apparaat moet hij meezeulen als hij naar de Efteling gaat. Het trappen op- en afklauteren met 9 kilo op zijn rug is een probleem. Tot vorig jaar kon hij gebruik maken van de speciale invalideningangen bij attracties. Maar dat mag niet meer.



Begeleider kost geld

Toen ik mijn abonnement voor 2017 wilde verlengen kreeg ik te horen dat de invalideningangen alleen nog maar toegankelijk zijn als er een begeleider bij is. Bas gaat vaak alleen naar de Efteling.



Behalve longproblemen heeft hij een vorm van autisme en de ontspanning van het alleen door het park lopen is juist goed voor hem, volgens zijn arts. "Nu moet ik dus een begeleider meenemen en daar moet ik dan dus ook voor betalen"



Petitie

De Efteling heeft hem per brief laten weten dat de regels zijn aangescherpt vanwege de veiligheid. Bas laat het er niet bij zitten. Hij is een petitie gestart om aandacht te vragen voor zijn probleem. Bas hoopt dat de politiek het voor hem op gaat nemen of dat de Efteling op zijn schreden terugkeert.



Volgens de Efteling bestaan de regels al langer, maar het attractiepark wil ze strikter gaan hanteren. "Wij willen niet dat een medewerker bij een attractie moet gaan inschatten of iemand gehandicapt genoeg is om van de speciale ingang gebruik te maken. Om discussies te voorkomen willen wij objectieve regels."



Veiligheid

Het belangrijkste uitgangspunt in de regels van de Efteling is dat mensen in geval van een calamiteit zelfstandig een attractie kunnen verlaten. Om dat te garanderen is een begeleider nodig.



Het is voor de veiligheid van alle bezoekers dat mensen snel een attractie uit kunnen. "Iemand in een rolstoel moet soms op een speciale manier getild worden. De begeleider weet dan hoe het moet. En iemand met bijvoorbeeld autisme zou in paniek kunnen raken en dat kan een begeleider kalmeren", zegt de woordvoerder van het attractiepark.



Gesprek

Bas van den Dikkenberg voelt zich gediscrimineerd. "Als gehandicapten kan ik prima zelfstandig functioneren, maar dat wordt me door de Efteling nu onmogelijk gemaakt." Gehandicapten zitten niet altijd in een rolstoel. Ook mensen die moeite hebben met traplopen of niet lang kunnen staan, moeten van de invalideningangen gebruik kunnen maken, vindt Bas.



De petitie is bijna 300 keer ondertekend. De Efteling heeft van den Dikkenberg uitgenodigd voor een gesprek om hun beleid toe te lichten.