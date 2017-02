Hijskraan knakt doormidden, twee gewonden

DEURNE - Bij een bedrijf aan de Beukelsdijk in Deurne is maandagmiddag een hijskraan doormidden geknakt. Bij het ongeval raakten twee medewerkers gewond.

Een van de twee slachtoffers is gewond aan zijn been. De politie meldt dat de ander ook naar het ziekenhuis is gebracht ter controle. Volgens omstanders schreeuwde de persoon die gewond raakte aan zijn been hard van de pijn.



Het is niet duidelijk hoe het ongeluk met de hijskraan precies kon gebeuren. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet onderzoek.