Sint Jozefkerk doet alsnog aangifte tegen makers pornofilm in biechtstoel

TILBURG - De Sint Jozefkerk in Tilburg doet deze week alsnog aangifte naar aanleiding van de pornofilm die in de kerk is gemaakt. Dat heeft vicevoorzitter Harrie de Swart van het kerkbestuur maandag tegen Omroep Brabant gezegd. "We hebben er alle vertrouwen in dat justitie de zaak toch oppakt", aldus De Swart

ZIE OOK: Meiden van Holland nemen pornofilm op in biechthokje, Kim Holland biedt excuses aan



Vorige maand verliet het kerkbestuur onverrichter zake het politiebureau. De officier van justitie liet toen aan De Swart weten dat een civiele procedure tegen de filmmakers meer mogelijkheden zou bieden.



ZIE OOK: 'Bidden dat deze mensen beseffen dat ze ons pijn hebben gedaan'



Schending van de eerbaarheid

Na nieuw overleg met de jurist van het bisdom heeft het kerkbestuur besloten vrijdag aangifte te doen van belediging van gelovigen, schending van de eerbaarheid en het feit dat de kerkbezoekers het risico konden lopen om geconfonteerd te worden met seksuele handelingen.



De kerk en de biechtstoel waren het decor voor een pikante film die werd uitgezonden op de zender Meiden van Holland van pornoactrice Kim Holland. De ontdekking veroorzaakte verontwaardiging bij de pastoor, de parochianen en het bisdom.