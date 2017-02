Vier maanden cel voor doorrijder na fataal ongeluk Bart Janssen (24)

DEN BOSCH - De 34-jarige automobilist die in november 2015 betrokken was bij het ongeluk in Duizel waarbij Bart Janssen (24) uit Hapert om het leven kwam, moet vier maanden de cel in. Dat heeft de rechter in Den Bosch maandag beslist. Ook is hij zijn rijbewijs twee jaar lang kwijt.

Hoewel de man niet direct verantwoordelijk was voor het fatale ongeval, krijgt hij dus toch celstraf. De man reed zonder rijbewijs, met illegaal kenteken en was niet verzekerd. Hij had dus nooit de weg op mogen gaan. Ook ging hij er na het ongeval vandoor.



Meer verkeersdelicten

Er werd eerder vier jaar celstraf tegen hem geëist en het OM wilde dat zijn rijbewijs voor vijf jaar werd afgepakt. De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij zich niet bekommerde om het lot van de bestuurder van de andere auto. Bovendien is de man eerder in aanraking gekomen met politie en justitie vanwege verkeersdelicten, waaronder het rijden zonder geldig rijbewijs en diverse snelheidsovertredingen. Daarnaast legt de rechtbank hem twee weken hechtenis op omdat zijn auto niet verzekerd was.



Twee personenauto's botsten in november 2015 frontaal op elkaar. Bart Janssen overleed ter plekke. De 34-jarige automobilist sloeg op de vlucht. Uit politieonderzoek bleek dat Janssen op de verkeerde weghelft reed. De andere bestuurder bleef ongedeerd en ging ervandoor. De man, zonder vast woonadres, meldde zich later op het politiebureau.



GHB

Het feit dat hij zich pas later meldde op het bureau maakte het voor de politie onmogelijk vast te stellen of hij onder invloed was tijdens de botsing. Tijdens de rechtszaak werd al duidelijk dat de verdachte verslaafd was aan GHB. Drie dagen voor het ongeluk werd hij door de politie ondervraagd en toen gaf hij aan tien keer per dag GHB te gebruiken. Of dit ook die bewuste dag het geval was, was dus niet meer vast te stellen.