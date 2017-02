RAAMSDONKSVEER - Is het een windhoos, of is het geen windhoos? Verschillende mensen maakten maandagmiddag foto's van een soort draaikolk onder een wolk boven Raamsdonksveer.

Ook Buienradar noemt het weerfenomeen een windhoos. Maar volgens Weer.nl (MeteoGroup) zit het net even anders.



"Het is geen echte windhoos, maar een beginnende windhoos", vertelt een woordvoerder van Meteogroup. "Het gaat hier om een zogenoemde tuba. Zo'n kleine draaikolk onder een wolk komt regelmatig voor. Het gebeurt slechts één op de honderd keer dat zo'n tuba zich ook echt ontwikkelt tot windhoos. Dat gebeurt dan meestal in het zomerseizoen."