Dief bewusteloos na worsteling met supermarktpersoneel

EINDHOVEN - Een 49-jarige winkeldief in een supermarkt aan het Franz Leharplein in Eindhoven is zondagmiddag bewusteloos geraakt na een worsteling met het personeel. De man lag buiten kennis op de grond toen agenten aankwamen.

De verdachte is volgens de politie met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na twee uur kon de man daar worden ontslagen.



Na een verhoor bleek dat de man agressief reageerde toen hij in de winkel werd betrapt. Ook zou hij klappen hebben uitgedeeld. De man zit nog vast.