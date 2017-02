Dit is Aydin C.: een 'filosoof', die het liefst anoniem door het leven gaat

AMSTERDAM - "Hoe minder mensen je kent, hoe minder problemen", dat verklaarde Tilburger Aydin C. eerder tegenover de politie over zijn anonieme bestaan. De rechtbank gaf maandag aan de hand van deze verklaringen meer inzicht in de persoon Aydin C. We wisten tot nu toe heel weinig van de van afpersing beschuldigde Tilburger.

C. groeide op in een gezin van vier kinderen, zo blijkt. Zijn moeder komt uit Turkije, maar hij is zelf geboren in Tilburg. Hij ging daar ook naar school, maar maakte de havo niet af. Later verloor hij om onduidelijke redenen het contact met zijn twee broers en zijn zus.



Zijn moeder is moslim en draagt een hoofddoek. Maar zijn ouders dwongen de religie niet aan hem op.



Filosofisch

Volgens zijn twee beste en enige vrienden was C. vooral veel bezig met filosofie. "Hij las veel, vooral Plato en meer filosofische boeken. Hij ging naar Egypte om daar een boek te schrijven over filosofie", zo verklaarde een van zijn vrienden.



Het filosofisch denken maakte dat C. geen relaties of seks nodig had. Zijn vrienden spraken dan ook zelden met C. over die onderwerpen. C. verklaarde daarover dat hij populair was op school en veel aandacht van meisjes had. Maar dat hij vrij wilde zijn en niet wilde trouwen en geen kinderen wilde. Daarom zou hij alleen korte relaties met vrouwen hebben gehad.



Gitaar

De Tilburgse verdachte hield van de natuur en van alles wat leeft. Daarom wandelde hij volgens zijn vrienden graag. Ook speelde hij graag gitaar. Dat deed hij bij supermarkten voor geld, maar ook als hobby. Guns 'n Roses en Nirvana. Maar ook improviseerde hij.



C. wilde straaljagerpiloot worden, maar dat ging niet vanwege zijn slechte ogen. Hij ging volgens zijn vader van school om te werken voor het gezin. Omdat het gezin weinig geld had. Hij werkte in kassen en in een magazijn. Het geld dat hij verdiende, gaf hij deels aan zijn moeder. Ook kocht hij er met een vriend sloopauto’s van. Ze startten een handeltje. Later repareerde hij computers voor anderen en zette hij er software op. Ook bouwde hij websites voor bouwbedrijven en voor een shoarmazaak.



Alles kwijt

Het ging mis toen C. dertigduizend euro investeerde in een bedrijf van een Turkse kennis. "Dat geld zag u nooit meer terug”, zo zei de rechter tegen Aydin C. Hij raakte alles kwijt: zijn huis in Rotterdam en zijn klusbedrijf. Dat was in de periode 2009/2010. Daarna leende hij geld van de Turkse maffia, de Grijze Wolven. Hij deed zaken met ene Murat. Maar hij kon de geleende achtduizend euro niet terugbetalen. Hij was bang voor deze Murat en ging een anoniem leven leiden.



C. heeft in Nederland nog geen strafblad, maar hij is in België veroordeeld voor fraude. Hij krijgt een jaar cel. Onduidelijk is of hij de straf heeft uitgezeten. Zijn vrienden omschrijven C. als een behulpzaam en rustig persoon. "Hij houdt er niet van om anderen kwaad te doen." De twee vrienden kunnen dan ook niet geloven dat C. schuldig is aan zaken als afpersing en kinderporno.



Pieter Baan Centrum

Omdat Aydin C. weigerde mee te werken aan psychologisch onderzoek, werd hij op last van de rechter opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Daar werd hij geobserveerd door gedragsdeskundigen. Die ontdekten geen psychische stoornissen . Omdat C. niet mee wilde werken, konden ze echter geen goede diagnose stellen.



Wel omschrijven de deskundigen hem als 'gemiddeld intelligent', 'aardig' en 'beleefd'.



Dit alles werd maandag duidelijk uit het dossier van justitie dat op basis van verhoren van C. en verklaringen vanuit zijn nabije omgeving is opgesteld.





