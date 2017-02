Ambulance met gewonde botst met auto, bestuurster van auto raakt gewond

BREDA - Een ambulance die een gewonde naar het ziekenhuis vervoerde is maandagmiddag rond kwart over drie met een auto gebotst op de Claudius Prinsenlaan in Breda. Daarbij raakte de bestuurster van de auto gewond.

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar verwondingen zijn onduidelijk, evenals die van de gewonde die reeds in de gebotst ambulance werd vervoerd. Die gewonde is met een andere ambulance naar het ziekenhuis gebracht.