Wereldkampioen Van Gerwen verliest drie keer in drie dagen: vormcrisis of opstartproblemen?

VLIJMEN - Na een jaar waarin Michael van Gerwen alles won wat er te winnen viel, wordt iedere verliespartij in het nieuwe jaar van de wereldkampioen breed uitgemeten. Zeker als hij drie keer in drie dagen dagen tijd verliest. Moeten de Nederlandse dartsfans zich zorgen maken over de vorm van Michael van Gerwen of is er eigenlijk niets aan de hand?

Afgelopen vrijdag verloor Van Gerwen van de nummer 126 van de wereldranglijst, Ritchie Edhouse. Een dag later was Steve Beaton te sterk. Zondag ging de Vlijmenaar opnieuw onderuit, nu tegen Peter Wright.



Zo op het oog lijkt het best dramatisch, de kersverse wereldkampioen die drie keer onderuit gaat in drie dagen tijd. Maar vergelijken we zijn prestaties tijdens UK Open Qualifiers met die van vorig jaar dan valt op dat Van Gerwen altijd een beetje stroef begint aan het nieuwe jaar.



Wat is de UK Open?

De UK Open wordt gezien als de FA Cup' van het darts, een soort KNVB Bekertoernooi dus. Aan de hand van de zes kwalificatietoernooien, genaamd UK Open Qualifier, wordt de UK Open Order of Merit bepaald. Hoe beter een darter het doet tijdens zo'n kwalificatietoernooi des te hoger hij geplaatst wordt op de Order of Merit.



De finale van de UK Open wordt begin maart afgewerkt en de beste 32 darters van de zes UK Open kwalificatietoernooien hoeven de eerste twee ronden niet te spelen. Nummers 33 tot en met 64 van de Order of Merit slaan alleen de eerste ronde over. De eerste ronde wordt gespeeld door nummers 65 tot en met 96.



Is het opvallend dat Van Gerwen drie keer heeft verloren?

Om de drie verliespartijen van de wereldkampioen een beetje in perspectief te plaatsen, moeten we naar vorig jaar kijken. Ook toen verliepen de kwalificatietoernooien van de UK Open niet helemaal vlekkeloos. Bij de eerste Open UK Qualifier eindigde de Vlijmenaar bij de laatste 32. Hij verloor van Dave Chisnall met 6-2.



De tweede UK Open Qualifier wist hij te winnen, maar de volgende twee verloor hij respectievelijk van Phil Taylor (finale) en Benito van de Pas (kwartfinale). Kwalificatietoernooi vijf en zes waren weer voor Van Gerwen. Ook het eindtoernooi was prooi voor de Vlijmenaar.



In een jaar dat hij alles won wat er te winnen viel, is het niet verwonderlijk dat hij even een mindere periode heeft. Bovendien hebben deze verliespartijen geen grote gevolgen voor hem. De kans is erg groot dat hij gewoon bij de beste 32 eindigt, waardoor hij de eerste twee ronden niet hoeft te spelen. En mocht dat niet lukken dan speelt hij een partij meer; de tweede ronde.Het is haast ondenkbaar dat de huidige wereldkampioen zich niet weet te kwalificeren voor UK Open dat begin maart gespeeld wordt. Op dit moment staat Van Gerwen zestiende op de Order of Merit . Er zijn nog drie kwalificatietoernooien te spelen, dus genoeg tijd voor Van Gerwen om wat te klimmen op de Order Of Merit-lijst.