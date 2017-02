Klaas Otto komt vrij in afwachting van rechtszaak, maar met enkelband

BREDA - Het voorarrest van Klaas Otto is geschorst tot 7 maart. Dat heeft de rechter maandagmiddag in rechtbank van Breda beslist tijdens een zogeheten proformazitting.

De oprichter en oud-voorzitter van motorclub No Surrender wordt verdacht van afpersing, mishandeling, brandstichting en bedreiging. Sinds juli zat Otto vast.



Enkelband met gps

De schorsing van zijn voorlopige hechtenis gaat maandag 13 februari in en eindigt op 7 maart bij de volgende voorbereidende zitting. Otto krijgt een enkelband met gps. Daarnaast krijgt hij een locatiegebod en mag hij geen contact opnemen met medeverdachten en getuigen. Bovendien moet Otto zich regelmatig melden.



Otto's Advocaat Louis de Léon wil dat er meer getuigen worden gehoord, die ontlastend kunnen getuigen voor Klaas Otto. Opvallend is dat hij vroeg om voormalig officier van justitie Lucas van Delft te horen als getuige. Hij zou nauw contact hebben onderhouden met een van de belangrijkste getuigen tegen Klaas Otto.Volgens justitie moet Klaas Otto worden gezien als een beroepscrimineel. "Er is nog altijd sprake van gevaar dat Otto getuigen zal beïnvloeden. Verdachte heeft beloofd dat hij zich aan alle mogelijke voorwaarden zal houden. Die belofte kunnen wij als OM niet serieus nemen."De zaak wordt naar verwachting in september inhoudelijk behandeld.