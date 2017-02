Drugskoerier heeft heel veel pech: brommerrijden zonder helm leidt tot hoge eis

DEN BOSCH - Door de politie staande gehouden worden omdat je in eerste instantie geen helm draagt en dan uiteindelijk voor de rechter moeten verschijnen omdat je in het bezit blijkt te zijn van 35 kilo cocaïne en 168.000 euro aan contant geld. De Officier van Justitie eiste maandag 4,5 jaar cel tegen een 30-jarige Eindhovenaar die afgelopen zomer werd aangehouden met een tas vol drugs.

Begin juni reed de man op zijn scooter langs het 18 septemberplein in Eindhoven. Daar werd hij staande gehouden door een motoragent omdat hij geen helm droeg. Omdat de verdachte geen rijbewijs of ander identiteitsbewijs bij zich had, wilde de agent hem fouilleren. De man slaat vervolgens op de vlucht, laat zijn scooter staan en gooit zijn tas weg.



De man wordt uiteindelijk aangehouden en in de tas blijkt 25 kilo cocaïne te zitten. Na het doorzoeken van zijn woning wordt nog eens tien kilo cocaïne gevonden en 168.000 euro contant geld. Politie start een groot onderzoek naar de man en de Officier van Justitie eiste maandag naar aanleiding van dat onderzoek 4,5 jaar tegen de 30-jarige Eindhovenaar. 3,5 jaar voor het in bezit hebben van cocaïne, 1 jaar voor het witwassen van geld en een Mercedes.



Spijt

De verdachte betuigde spijt in de rechtbank. Hij verklaarde dat het een eenmalige actie was waarbij hij snel geld wilde verdienen. Via een kennis kreeg hij de kans om snel geld te verdienen door zijn huis ter beschikking te stellen voor een deal. Voor die deal moest hij drugs vervoeren en daarbij werd hij dus aangehouden door de motoragent.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak. De vriendin van de 30-jarige Eindhovenaar moest overigens ook voorkomen in verband met de drugs- en witwaszaak. De Officier van Justitie eiste niets tegen haar door gebrek aan bewijs.