‘Ik vraag me af hoe hij zo geworden is’, moeder van Amanda Todd zag Aydin C. voor het eerst

AMSTERDAM - Voor het eerst zag Carol Todd maandag Aydin C. in de rechtszaal. Ze liep de zaal in om de man die haar dochter Amanda changeerde te confronteren, maar hij keek niet terug en draaide zich van haar af. "Ik heb in ieder geval wel een punt gemaakt toen ik naar hem keek."

Aydin C. wordt verdacht van het afpersen van meerdere mannen en 35 minderjarige meisjes, onder wie Amanda Todd. Zij pleegde in 2012 op 15-jarige leeftijd zelfmoord, na vier jaar lang digitaal te zijn gestalkt en nadat naaktfoto's van haar waren verspreid via sociale media.



In de rechtbank van Amsterdam werd maandag voor het eerst meer bekend over wie Aydin C. is. Hij is een ‘filosoof’ die het liefst anoniem door het leven gaat. “Maar alleen C. weet wat voor mens hij precies is. Als je ziet wat hij gedaan heeft, vraag ik me af hoe hij geworden is zoals hij nu is. Met die vraag blijf ik zitten”, aldus Carol Todd tegenover Omroep Brabant.



Aydin C. blijft volhouden dat hij onschuldig is. “We kunnen alleen maar hopen dat al het bewijs wordt gedeeld en dat de rechters een juiste beslissing maken”, liet Todd weten na afloop van de zitting.



De Hoge Raad moet beslissen of C. voor de zaak van Amanda Todd wordt uitgeleverd aan Canada. Voor moeder Carol zou dat belangrijk zijn in het verwerken van de dood van haar dochter. “Het verlies van je kind kun je nooit afsluiten. Maar een berechting en uitlevering van C. helpt wel om weer verder te kunnen in het leven.”



Carol Todd wil ze de boodschap van haar overleden dochter uitdragen 'om de wereld beter te maken'. Ze wil iedereen waarschuwen wat er kan gebeuren als je slachtoffer wordt van cyberpesten en wijzen op het belang van veiligheid online en andere getroffen families in deze rechtszaak steunen.



"Ik heb mijn dochter verloren, ze is hier niet meer. Maar ze zou willen dat anderen weten hoe ze zich beter kunnen beschermen, zodat zij niet hoeven te doorstaan wat zij heeft doorstaan.''