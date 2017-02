Problemen in Halsteren: insignes zijn waarschijnlijk pas ná carnaval klaar!

HALSTEREN - Paniek in Halsteren. De insignes voor de 55ste vastelaoved zijn niet klaar. De tien vrijwilligers die in de kelder van ontmoetingscentrum De Wittenhorst talloze uren zweten op deze klus, hebben meer tijd nodig dan anders.

"Prachtig ontwerp, maar een beetje moeilijk om te maken", zegt Jan Elsevier, een hard werkende vrijwilliger.



De Stichting Alterse Carnaval baalt ervan dat het gipsen embleem nog niet op de vaste verkoopadressen klaar ligt. En misschien met carnaval nóg niet. "Ik werk hier alle dagen, maar dan nog is het niet te doen om alles af te krijgen", zegt Jan."Het probleem is dat we niet alles kunnen spuiten. We moeten nu alles inkleuren met een kwastje!" Het Halsterse motto is dit jaar 'Vastelaoved, de wereld rond'. Ontwerper Diego laat het carnaval zich verplaatsen per luchtballon.