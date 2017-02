Virtuele voetballers PSV en Willem II beginnen slecht aan eerste ronde E-Divisie

EINDHOVEN - De virtuele voetballers van PSV en Willem II hebben maandag hun allereerste wedstrijd in de E-Divisie verloren. De virtuele variant van de Eredivisie voor professionele spelers van de voetbalgame FIFA 17, is deze week van start gegaan.

PSV wordt vertegenwoordigd door Romal Abdi. Hij verloor met 3-1 van Danny Hazebroek die onder contract staat bij Excelsior.

Net als de fysieke club, ging ook de virtuele Tilburgse club onderuit.



Daniel Kuipers van Willem II verloor met maar liefst 4-1 van Raoul de Graaf van NEC. "Het was even wennen. Ik was best zenuwachtig. Er waren veel camera’s ons gericht en ik haalde mijn normale niveau niet", verklaarde Kuipers na afloop zijn verlies.Bij E-Divisie spelen gamers niet met de spelers van hun club, maar elftal dat ze zelf hebben samengesteld. Zo bestaat de virtuele selectie van PSV uit onder meer doelman Manuel Neuer en aanvallers Neymar en Gareth Bale.Door wedstrijden te winnen krijgt een speler 'credits' waarmee hij later betere en duurdere spelers kan kopen. Kuipers van Willem II heeft bijvoorbeeld nog niet genoeg credits om spelers zoals Bale of Ronaldo te kopen. Hij moet het doen met Griezmann en Fellaini. "En die zijn iets minder dan Bale", aldus Kuipers.De wedstrijden zijn live te volgen via Twitch en worden later integraal op Youtube geplaatst zodat de fans ze in alle rust terug kunnen zien.