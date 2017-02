Dit is 'm dan: de nieuwe ME-bus van VDL

EINDHOVEN - Extra brede deuren, dik glas en vol technische snufjes. Wij mochten een kijkje nemen in een van de eerste gloednieuwe ME-bussen, die gemaakt worden door VDL.

Na twintig jaar zijn de oude ME-bussen aan vervanging toe. Vol trots laat Geertjan Rebel van het Eindhovense bedrijf VDL de nieuwe bus zien. "Hij heeft extra brede deuren en heel dik glas. Hier kom je niet zo maar binnen."



Maar wij mogen wel een kijkje in de ME-bus nemen. Wat opvalt is dat hij kleiner is dan de vorige. Er is nu plaats voor acht mensen. In de oude konden elf mensen. Voordeel van een kleinere bus is dat ie daardoor wendbaarder is. En er is een cel ingebouwd, waar een arrestant in opgesloten kan worden.



Klik op onze 360 graden-foto om rond te kijken in de bus.



Wat verder opvalt is de kleur. "De nieuwe bussen zijn wit", legt VDL-man Rebel uit. De oude waren blauw en hadden een nogal agressief uiterlijk. Dit lijkt op een gewoon politievoertuig. Je ziet dus eigenlijk van een afstand niet dat het een ME-wagen is."Verder heeft de nieuwe ME-bus allerlei technische snufjes en heeft de commandowagen een geluidssysteem dat tot een kilometer verderop te horen is.De eerste bussen zijn nu klaar. Het is de grootste order om wagens om te bouwen die VDL ooit heeft gekregen. Rebel: "Ja, het is heel bijzonder omdat we vier jaar lang voor de politie voertuigen mogen ombouwen. We maken 256 stuks, we hebben nog nooit zo'n grote opdracht gekregen."