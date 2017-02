Echtpaar nog altijd getraumatiseerd na overval in 2001: ‘Je zit er je hele leven mee’

VALKENSWAARD - Zestien jaar na een gewelddadige woningoveral in Valkenswaard, dragen de bewoners de nare herinneringen nog met zich mee. Eén van de daders werd nooit gepakt. Het onderzoeksteam van de politie blies onlangs de zaak nieuw leven in. Maandagavond zond Bureau Brabant een reconstructie uit van wat er op 15 maart 2001 gebeurde.

Op die bewuste dag zat het echtpaar rond kwart voor twaalf ’s avonds samen op de bank. Terwijl ze naar de televisie keken, reden twee mannen op een scooter de oprit op. Ze probeerden het slot van de achterdeur op te breken.



“Mijn vrouw zei dat ze iets hoorde, maar ik zei dat ze dat alleen maar droomde”, vertelt de man in het opsporingsprogramma. Toch besloot hij om een kijkje te nemen. Op dat moment stormden de overvallers het huis binnen.



Pistool tegen hoofd

De daders bedreigden het echtpaar met een geweer en mes. “Er werd een pistool op het hoofd van mij en mijn vrouw gezet. Ze bleven schreeuwen om geld.” Met een envelop vol geld sloegen ze op de vlucht.



Eén van de overvallers werd opgepakt en veroordeeld. Hij zat zijn straf uit en overleed in 2012 bij een verkeersongeval.



Nieuwe aanknopingspunten

De andere dader is nooit gevonden, maar de politie vermoedt dat er nog altijd mensen rondlopen die meer over hem weten. Dat aspect in combinatie met nieuwe informatie over de overval en nieuwe onderzoekstechnieken heeft ervoor gezorgd dat de politie de zaak weer onder de aandacht brengt.



Het echtpaar bewaart sinds de overval geen geld meer in huis. Ze kampen nog altijd met de naweeën van de overval. “Ze weten niet wat ze de mensen aandoen. Je zit er je hele leven mee.”