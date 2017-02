Naast 'explosief' ook wapens en drugs gevonden in huis Den Bosch

DEN BOSCH - In het huis in Den Bosch waar zondagavond een vuurwerkbom onschadelijk is gemaakt, heeft de politie ook drugs, een gestolen scooter en verscheidene wapens gevonden. De bewoner van het huis zat al vast. De politie vermoedde al dat er drugs in het huis zouden liggen.

Aan de Robert Scottstraat in Den Bosch moest zondag de Explosieven Opruimingsdienst eraan te pas komen om het ‘explosief’ onschadelijk te maken. Vervolgens werd de woning doorzocht en trof de politie een hele verzameling wapens aan.



Eerder onderzoek

“Wij hadden al informatie dat er drugs in het pand zouden liggen. Dat was al naar boven gekomen tijdens het onderzoek waarvoor hij al vast zit”, vertelt een woordvoerder van de politie.



Over de hoeveelheid drugs en wat voor wapens het waren wil de politie voorlopig niets zeggen.