Wagenbouwers zijn woest: op de bon geslingerd voor roken in de bouwhal

DEN BOSCH - "Dit is wel heel zuur," zegt voorzitter Frank Croonen van de Stichting Optochten Karnaval in Den Bosch. Zondag werd de stichting door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op de bon geslingerd omdat de wagenbouwers in de bouwhal aan het roken waren. Boete: 600 euro.

Afgelopen weekend hielden de wagenbouwers in de hal aan de Ertveldweg open dagen. Volgens Croonen zag een bezoeker op zaterdag dat er gerookt werd en dat er asbakken stonden. Deze bezoeker heeft volgens Croonen de NVWA ingelicht. Op zondag kwamen de inspecteurs van de NVWA langs.



'Nog nooit opmerkingen gehad'

Frank Croonen is stomverbaasd over de boete. "We bouwen al dertig, veertig jaar. We hebben nog nooit opmerkingen gehad. We zitten in een uit de hand gelopen hobbyruimte." Maar de NVWA dacht er anders over. "Zij zien de hal als een bedrijfsruimte. Maar bij ons werken hobbyisten. Die draaien er graag een sjekkie bij."



Croonen betreurt de melding van de bezoeker bij de NVWA. "Waarom is die niet even naar ons toegekomen? Dan hadden we even omgeroepen dat mensen moesten ophouden met roken." Ook steekt het Croonen dat de NVWA het niet bij een waarschuwing heeft gelaten. "We zijn er later achter gekomen dat ze dat ook hadden kunnen doen."



Lassen en slijptollen

Volgens Croonen gebeurt er wel meer in de hal dat de nodige rook veroorzaakt. "We lassen hier, dat zorgt ook voor walm. Ook wordt er geslepen met slijptollen. Volgens de NVWA moeten we een rookruimte realiseren. Maar het is hier één grote rookruimte, er hangt hier een gigantische afzuiginstallatie."



De NVWA zou ook vragen hebben gehad over het feit dat er alcohol werd geschonken in de hal. "Ze zagen ons eigenlijk ook als horecagelegenheid," zegt Croonen. "Ze vroegen of de gemeente hier wel van af wist. Toen heb ik gezegd dat het hele college van B en W op woensdag hier een biertje komt drinken. Ze konden er niet om lachen. Ik ben er een beetje ziek van."



De stichting onderzoekt nog of ze iets tegen de boete van de NVWA kan doen.