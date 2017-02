Dood van drugsverdachte Leon V. uit Moergestel in tv-programma Opsporing Verzocht

MOERGESTEL - Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de dood van drugsverdachte Leon V. uit Moergestel. V. werd vorige week woensdag dood gevonden in een uitgebrande bestelbus in het buitengebied tussen Tilburg en Berkel-Enschot.

Volgens woordvoerder Erik Passchier roept de politie in het opsporingsprogramma getuigen op zich te melden. “We zijn een groot onderzoek begonnen. Het kost tijd om alle informatie te verzamelen. De getuigenoproep is daar een onderdeel van. Dit soort onderzoeken kosten veel tijd, tenzij er nieuwe informatie komt”, aldus Passchier.



De 44-jarige Leon V. kwam donderdag niet opdagen tijdens een zitting in de drugszaak operatie Trefpunt. Toen bleek al snel dat er een verband zou kunnen zijn tussen de vermissing en de dode in de uitgebrande auto in Tilburg.

Volgens raadsman Geoffrey Woodrow, hij zou Leon V. terzijde staan bij de rechtszaak, stelt de familie het op prijs dat Opsporing Verzocht aandacht besteedt aan de dood van Leon. “Zijn vrouw roept iedereen op die maar iets weet, dat te delen. Verder hoopt ze samen met haar dochters ooit te weten te komen wat er precies is gebeurd”, aldus Woodrow.