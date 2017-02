Busjes met zwaailichten en mensen met vuurwapens in Rosmalen: politieactie blijkt filmopname

ROSMALEN - Het leek er even op dat er een grote politieactie gaande was in Rosmalen maandagmiddag. Op de Kloosterstraat werden meerdere busjes met zwaailichten en mensen met vuurwapens gezien.

De politie kwam een kijkje nemen, aangezien zij niets afwisten van een actie. Uiteindelijk bleek het te gaan om de opnames van een nieuwe film genaamd The Fox.



Europol

De film van filmmaker Klaas van Eijkeren uit Den Bosch gaat over Europol-agent Simon Fox. De agent onderzoekt een zaak van vermiste wapens uit een post-oorlogse verzetsgroep.



Ook in Grave en Den Bosch werden eerder deze week opnames gemaakt voor de film. The Fox moet eind dit jaar in de bioscoop draaien.