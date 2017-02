Dieven stelen op klaarlichte dag Macbooks en fotocamera's met gele kliko's uit school in Breda

BREDA - Twee mannen stalen vorig jaar in september op klaarlichte dag voor tienduizenden euro’s aan dure apparatuur bij het Radius College in Breda. Ze stopten onder meer MacBooks, iPads en fotocamera’s in twee gele kliko’s, die ze in een bestelauto laadden.

Opsporingsprogramma Bureau Brabant zondag maandagavond camerabeelden uit van de diefstal op 2 september 2016. Daar is op te zien dat één van de mannen een klaslokaal in liep. Hij ging op zoek naar een sleutelkastje. Korte tijd later haalde hij zijn compagnon op, waarna ze allebei de school in gingen.



Op hun gemak

Ze namen de tijd en kwamen vervolgens met gele kliko’s en twee grote dozen naar buiten. Het tweetal zette de spullen neer, haalde een bestelauto en laadde de kliko’s en dozen in de auto.



In de kliko’s en dozen zaten MacBooks, iPads, laptops van HP en dure fotocamera’s van Canon en Nikon ter waarde van duizenden euro’s.



Signalement

Het gaat om twee getinte mannen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. De kleinste van de twee is ongeveer 1,70 meter lang en heeft kort zwart haar. Hij droeg tijdens de diefstal een zwart vest met daaronder een wit shirt.



De andere verdachte is 1,80 meter lang en heeft kort opgeschoren haar. Hij droeg een blauwe polo. In een witte bestelauto, vermoedelijk een Mercedes Vaneo, gingen de mannen er vandoor.



Verder in Bureau Brabant

In Bureau Brabant was verder aandacht voor een gehaaide wisseltruc bij een tankstation in Tilburg. Ook werden camerabeelden getoond van twee daders die met een gestolen pinpas geld opnamen in Etten-Leur.