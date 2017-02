12 jaar cel voor Oosterhouter die huisgenoot Steven Kantaga doodstak

BREDA - De 52-jarige R.L. uit Oosterhout is maandag veroordeeld tot 12 jaar gevangenis, met aftrek van voorarrest, voor het doodsteken van zijn huisgenoot Steven Kantaga. De rechter vond dat doodslag was bewezen.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De uit Nigeria afkomstige Kantaga en de Oosterhouter huurden ieder een woonruimte in een huis aan de Nieuwe Bouwlingstraat in Oosterhout. Het boterde al langer niet tussen beide huisgenoten. Op 5 juni 2015 kregen L. en Steven Kantaga ruzie over een wasmachine.



Die ruzie vond plaats in het huis waar beide mannen woonden. De woordenwisseling ontaardde in een steekpartij waarbij Kantaga meerdere keren werd gestoken. Het slachtoffer strompelde het huis uit en overleed op een parkeerplaats achter een supermarkt.