Gegevens patiënten huisartsenpraktijk Eindhoven mogelijk op straat

EINDHOVEN - De gegevens van patiënten van het Gezondheidscentrum Achtse Barrier in Eindhoven liggen mogelijk op straat. Vlak voor kerst werd een laptop gestolen uit de huisartsenpraktijk met daarop NAW-gegevens. Er stond geen medische informatie op de computer.

Het gaat om geboortedata, burgerservicenummers en klachtendossiers van patiënten. De laptop was beveiligd met een wachtwoord. Er is daarom volgens de praktijk geen directe toegang tot de bestanden.



Uit op geld

"Volgens de politie is het iemand geweest die uit was op snel geld en niet iemand die iets met de gegevens wilde doen", vertelt huisarts Maarten Klomp. "Toch vinden we het heel vervelend dat dit is gebeurd."



De praktijk heeft een paar bezorgde reacties van patiënten gehad. "De meesten reageerden vooral meelevend", aldus Klomp.



Misbruik

Vooralsnog zijn er geen signalen dat de gegevens zijn misbruikt. De praktijk heeft aangifte gedaan en het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gezondsheidscentrum heeft zo'n 5700 patiënten.



