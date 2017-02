LIVE: Volg hier de wedstrijden van alle Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - De vierentwintigste speelronde van de Jupiler League staat weer voor de deur en alle zeven Brabantse clubs komen maandagavond in actie. Volg hier live alle verrichtingen van deze clubs.

NAC Breda - FC Dordrecht [ 1 - 0 ]

Prima start van NAC. Na vier minuten spelen staat de ploeg al op een 1-0 voorsprong dankzij een doelpunt van Manu Garcia.



FC Eindhoven is op een 2-1 achterstand gekomen. Omar van Achilles'29 krult een vrije trap mooi binnen en brengt zijn ploeg op een 2-1 voorsprong. Eerder kreeg de thuisploeg al een penalty. Namens FC Eindhoven scoorde Rai Vloet, uit een vrije trap.De wedstrijd is begonnen.Kees Kwakman brengt FC Volendam op een 1-0 voorsprong. Plukt de bal prachtig uit de lucht en knalt 'em in de kruising.De thuisploeg leidt met 2-1. Furghill Zeldenrust scoorde vlak voor rust de 2-1. Benjamin van den Broek maakte de openingstreffer namens Telstar. Niet veel later trok Jordy Thomassen de stand gelijk.Jong PSV leidt met 2-1 door een doelpunt van Sam Lammers. Ralf Seuntjes bracht de koploper van de Jupiler League op een 1-0 voorsprong. Even later werd een voorzet van PSV door VVV-speler Promes in eigen doel gekopt.De thuisploeg staat achter. Gyrano Kerk worstelt zich door de verdediging van RKC heen en scoort de 1-0.