Iets voor u? Koninklijk Huis zoekt koetsier

BREDA - Een opvallende vacature. Het Koninklijk Huis zoekt een koetsier. En als ze ergens weten wat je daar allemaal voor moet kunnen, is het bij stalhouderij Hans Joosen in Breda. Dat bedrijf vervoert al 85 jaar mensen met de koets. Ook koninklijke gasten.

In de stallen van Hans Joosen in het buitengebied van Breda staat voor elke gelegenheid een koets. Een trouwkoets natuurlijk. Of, om er een echt sprookje van te maken: de koets van Assepoester. Iemand overleden? De kist kan desgewenst worden vervoerd in een witte of een zwarte koets. En sommige koetsen hebben een koninklijk tintje.



Beatrix

Een chique blauwe koets werd ooit gebruikt bij de introductie van Beatrix als koningin van Nederland. En er zijn meer connecties met het koningshuis. Toen Willem-Alexander en Máxima hun kennismakingsbezoeken brachten aan alle provincies, werden ze in Roosendaal in een koets rondgereden. Vader Hans Joosen was koetsier en zoon Jordy liep er als begeleider naast. En Jordy was er afgelopen Prinsjesdag ook bij. Hij liep toen naast de koets van Constantijn en Laurentien.



Menvaardigheid

Maar wat moet je nou allemaal kunnen om koetsier te worden? Natuurlijk moet je rijervaring hebben. Om precies te zijn dressuur niveau klasse L en menvaardigheid niveau klasse II, vermeldt de vacature. Maar Jordy weet nog wel wat eisen. "Je moet mensenkennis hebben. Als je voor de koning rijdt, staat er altijd druk op. Er is altijd pers. Dat is een groot verschil."



Poetsen

Toch gaat Jordy niet solliciteren. "Om de Gouden Koets te kunnen rijden, is natuurlijk een droom. Maar je begint daar wel onderaan de ladder." En dat beaamt vader Hans. "Het heeft ook andere kanten he, koetsier zijn. Stallen mesten, onderhoud van de paarden en de tuigen. Poetsen, poetsen, poetsen: de lampen, de koets zelf. Onderhoud van de wielen. Het hoort er allemaal bij."



Lijkt het u nog steeds leuk? Uw sollicitatiebrief moet vóór 15 februari binnen zijn.