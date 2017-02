Versterkt Jong PSV verslaat koploper VVV Venlo

EINDHOVEN - Jong PSV zorgde voor een verrassing, door op het kunstgras van De Herdgang VVV Venlo te verslaan. Het schaduwteam van PSV won met 2-1 van de koploper van de Jupiler League.

Jong PSV speelde met een hoog eerste elftal-gehalte. Spelers als Remko Pasveer, Steven Bergwijn, Menno Koch, Oleksandr Zinchenko, Sam Lammers en Dante Rigo trainen de hele week met de eerste selectie, maar kwamen nu op De Herdgang uit tegen Jupiler League-koploper VVV Venlo.



Ondanks de versterkingen kwam Jong PSV matig uit de startblokken en keek al na een kwartier tegen een achterstand aan. De eerste kans van VVV was meteen raak, toen spits Ralf Seuntjes de bal achter Remko Pasveer intikte.



De eerste kans voor Jong PSV in de eerste helft werd voorbereid door Zinchenko, die met één van zijn fraaie steekpasses Bergwijn alleen voor het VVV-doel zette. De vleugelspits schoot echter naast.



Daarna was het wél raak voor Jong PSV, toen VVV-verdediger Jerold Promes tot verbazing van vriend en vijand een eenvoudige bal in zijn eigen doel kopte.

Vlak voor rust kwam Jong PSV zelfs op voorsprong. Kenneth Paal stuurde Bergwijn weg, die vervolgens met een bekeken voorzet Sam Lanmers wist te bereiken. De spits rondde koelbloedig af en zorgde voor een 2-1 ruststand.



Na rust was het vooral VVV Venlo dat de wedstrijd bepaalde. De Limburgers gingen op jacht naar de gelijmaker. Jong PSV hield vooral tegen en loerde op een counter om de genadeklap uit te delen.



Maar onder meer door goed keeperswerk van Remko Pasveer hield Jong PSV stand. VVV blijft ondanks de nederlaag koploper, maar ziet de achtervolgers dus wel wat dichterbij komen