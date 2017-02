NAC wint thuis in saai duel van FC Dordrecht

BREDA - NAC heeft maandagavond in eigen stadion met 1-0 van FC Dordrecht gewonnen. De enige goal werd al na vier minuten gescoord door de Spanjool Manu Garcia.

NAC begon uitstekend aan het thuisduel tegen FC Dordrecht. Na vier minuten stond het al 1-0 door een goal van Manu Garcia. Een intikkertje, na prima voorwerk van Thomas Agyepong.



Het veelbelovende begin kreeg echter geen vervolg. Sterker nog, de amusementswaarde zakte naar een dieptepunt. In de eerste helft gebeurde verded geen ene moer. Tot drie minuten voor de rust, toen NAC vlak achter elkaar twee enorme kansen om zeep hielp.De tweede helft begon bijna net als de eerste. Bijna, want het snelle doelpunt van NAC-spits Dessers werd afgekeurd wegens buitenspel.Maar ook daarna viel er lange tijd weinig te genieten in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Pas in de 65e minuut konden de handen weer even op elkaar. Niet lang, want wederom werf een doelpunt van Cyriel Dessers afgekeurd.Vlak voor tijd kwam NAC nog even goed weg, een kans voor invaller Nick Hak, maar de club won het saaie duel uiteindelijk wel.