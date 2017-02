Tientallen appartementen Rosmalen ontruimd vanwege brand

ROSMALEN - Zeker 28 appartementen van een flat in Rosmalen zijn in de nacht van maandag op dinsdag ontruimd vanwege een brand. De brand aan de Herman Moerkerklaan brak rond 01:00 uur uit.

Zo'n vijftig bewoners van de flat in de wijk Hintham werden uit voorzorg geëvacueerd, omdat het ging om een uitslaande brand met veel rookontwikkeling. De bewoner van de uitgebrande woning is naar het ziekenhuis gebracht.



Een aantal flatbewoners is door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Ook een aantal agenten moest worden gecontroleerd.



Het merendeel van de mensen is inmiddels terug naar hun woning. Zeker vier gezinnen moesten de nacht elders doorbrengen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.