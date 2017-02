Lichte sneeuw en misschien zelfs schaatsen: de winter komt terug!

EINDHOVEN - Nadat de lente de afgelopen dagen even leek door te breken, kunnen we ons in Brabant weer op gaan maken voor koude dagen. Dinsdag gaat het in de loop van de ochtend regenen in onze provincie. In de loop van de dag gaat dit over in (natte) sneeuw, zo meldt het KNMI.

De sneeuwval houdt dinsdagnacht aan en woensdagochtend kan een deel van onze provincie wakker worden in een witte wereld. Ook de spits kan last hebben van lichte sneeuw en moet verkeer rekening houden met gladde wegen door bevriezing.



Gaan we weer schaatsen?

Woensdagmiddag breekt een droge en koude periode aan. De temperaturen kelderen naar -5 graden en door de wind kan het aanvoelen als -10. En misschien kan er in het weekend geschaatst worden op ondergelopen weilanden.



Tom van der Spek van Weer.nl laat weten dinsdagavond vooral regen te verwachten. Mogelijk gaat dit over in natte sneeuw, woensdag in de vroege ochtend zou er ook natte sneeuw kunnen vallen.