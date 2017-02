'Oude bouillon'-lucht trekt over onze provincie, waar komt de stank vandaan?

EINDHOVEN - Een stanklucht trekt over de provincie Brabant. De eerste meldingen kwamen in de nacht van maandag op dinsdag rond 2.15 uur binnen vanuit Gennep, Cuijk en Boxmeer, inmiddels wordt ook een geuroverlast gemaakt uit de omgeving van Den Bosch en Drunen. Maar waar komt de lucht vandaan? De brandweer heeft nog geen idee...

'Een penetrante brandlucht', 'kattenvoer' en 'oude kippenbouillon'. De melders van de mysterieuze geur op de website Milieuklachten melden een flinke stank. De brandweer heeft hulp ingeroepen van een adviseur gevaarlijke stoffen én de Omgevingsdienst, maar er lijkt geen reden voor paniek te zijn. "We hebben metingen verricht en onderzoek gedaan, maar de oorzaak nog niet gevonden", meldt een woordvoerder.



Waar komt de geur vandaan?

Ook werd contact genomen met Duitsland, maar ook daar zijn geen incidenten bekend waarbij een gevaarlijke stof is ontsnapt. "We weten eigenlijk gewoon niet waar het vandaan komt", aldus de brandweer. Het lijkt erop dat de geur niet uit Nederland afkomstig is maar door de oostenwind ons land binnenkomt.



De meldingen blijven binnenkomen, inmiddels ook uit de provincie Limburg. De stank lijkt het sterkst te zijn in de omgeving van Den Bosch, Gennep en Uden.



Geen gezondheidsklachten

Er zijn nog geen meldingen gedaan van gezondheidsklachten, zegt de brandweer. Als mensen last krijgen van de mysterieuze lucht, dienen ze contact op te nemen met de huisarts.