A50 dicht vanwege botsing tussen twee vrachtauto's

VOLKEL - De A50 (Oss-Eindhoven) is bij knooppunt Paalgraven dicht, meldt de ANWB. Op die snelweg zijn ter hoogte van Volkel twee vrachtwagens op elkaar gebotst.

De achterste truck is zwaar beschadigd: de chauffeur zit bekneld in zijn cabine. Hoewel beide vrachtauto's nog op hun wielen staan, is de ravage groot.



Wanneer de weg weer open gaat is niet te zeggen. Een traumaheli en ambulances zijn onderweg.



Rond half negen leidde het ongeval tot zes kilometer file tussen Nistelrode en de afslag Volkel. Verkeer richting Eindhoven wordt geadviseerd om te rijden: via Den Bosch, A59 en A2.