Verboden munt uit 16e eeuw is 25.000 euro waard

WAALWIJK - Een zeldzame munt uit de zestiende eeuw, die tegen de regels in was geslagen, is voor 25.000 euro geveild. Een man uit Goes vond de munt tijdens een zoektocht met een metaaldetector bij Waalwijk. De koper is een anonieme rijke Amerikaan.

Die Amerikaan heeft Nederlandse voorouders en verzamelt bijzondere Nederlandse munten, zegt veilinghuis Schulman tegen de Holland Media Combinatie.



Het gaat om een zogeheten Sint-Jansgoudgulden. Die is geslagen voor edelman Hendrick van Brederode (1531-1568), ook al mocht hij dat niet. De munt is zo zeldzaam, dat hij nergens in boeken te vinden was. "Het gebeurt zelden dat we een munt niet kunnen plaatsen'', zegt taxateur Tim Poelman.



De vinder, Hilderik van Schaik, gebruikt het geld voor de studie van zijn kinderen. Als de munt iets groter was geweest, had hij er meer dan 100.000 euro voor kunnen krijgen, zegt taxateur Poelman.