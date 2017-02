Smoes nodig? De brug in Tilburg staat open (en gaat niet meer dicht)

TILBURG - Een fikse storing zorgt dinsdagochtend voor een verkeerschaos voor en na de brug over het Wilhelminakanaal in Tilburg. De brug, ter hoogte van de Bosscheweg, staat open en wil niet meer naar beneden.

Zowel het vaarverkeer als het verkeer dat over de brug moet is gestremd. Veel mensen blijven wachten tot de brug omlaag gaat, maar dat gebeurt vervolgens niet. Een omroepbandje dat mensen erop zou moeten wijzen dat er een langdurige storing plaatsvindt, zou moeilijk hoorbaar zijn.



Dit heeft er voor gezorgd dat de héle Bosscheweg, vanaf Berkel-Enschot vol staat met verkeer. Een passerende politie-eenheid heeft inmiddels de hulp van verkeersregelaars ingeroepen. Wanneer de storing is opgelost is onbekend.