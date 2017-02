Megamarathon door de Sahara: ‘Van dikke antisporter tot ultraloper’

TETERINGEN - Quillermo Pellicaan uit Teteringen loopt in april een megazware marathon in de Sahara. In zeven dagen legt hij zo’n 250 kilometer af.

De Brabander is al bijna een jaar bezig met de voorbereidingen voor de Marathon des Sables 2017, die in Marokko plaatsvindt. "Het meest uitdagende is niet eens de afstand. Je moet volledig voor jezelf zorgen. De organisatie regelt alleen een tent en water."



De vijfde dag is het meest uitdagend. Dan staat een etappe van 85 kilometer op het programma. "Je redt dat nooit binnen een dag, dus je gaat ’s nachts door. Overdag is het boven de veertig graden, maar ’s nachts kan het zomaar vier graden zijn. Dat verschil is enorm."



Pellicaan is commercieel manager bij een IT-bedrijf en was alles behalve sportief. "Ik ben getransformeerd van dikke antisporter tot ultraloper." Met zijn stichting ‘Ga toch leven’ wil hij ook andere mensen motiveren om ‘wat van hun leven te maken’. "Ik zie veel mensen alleen maar werken en daarna op de bank liggen. Dat is geen leven. Doe eens iets geks!"