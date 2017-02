Bewoners geschrokken na flatbrand in Rosmalen: 'We hoorden gerommel en geschreeuw'

ROSMALEN - Een zwartgeblakerde galerij herinnert aan de brand in een flat in Rosmalen. Zo’n vijftig bewoners moesten maandagnacht hun appartement aan de Herman Moerkerklaan in allerijl verlaten. De schrik zit er dinsdagmorgen nog goed in.

"Ik stond echt te shaken vannacht, net als iedereen hier. Het was niet niks", vertelt één van de geëvacueerde bewoners.



De vrouw lag een uurtje in bed toen ze in de appartementen boven zich 'een hoop gerommel en geschreeuw' hoorde. "Toen ik de brandweer hoorde, wist ik dat er iets aan de hand was . Er werd op de deuren gebonkt en geroepen dat we meteen uit onze appartementen moesten."De vrouw ging samen met haar man en hondje naar buiten. Dat deed echter niet iedereen. "Bij een mevrouw op vier hoog werd de deur ingetrapt omdat ze niet snel genoeg naar buiten kwam."Een aantal appartementen heeft veel waterschade. Bewoners maken zich zorgen omdat het water ook tot de meterkast is gekomen. "Er is nog steeds niemand geweest om te kijken of dit gevaarlijk is", aldus de dochter van een 82-jarige vrouw die in het complex woont.Haar moeder kreeg niets mee van de brand en werd ook niet geëvacueerd, ondanks dat ze vlakbij het uitgebrande appartement woont. "Dat vind ik raar", aldus de dochter. "We kregen dinsdagmorgen pas rond acht uur te horen dat er brand was geweest."Op diverse plekken is geen stroom en vanwege een gesprongen verwarmingsbuis is niet overal verwarming.