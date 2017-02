Zieke Jermaine kan naar Amerika, er is voldoende geld ingezameld

TILBURG - Jermaine de Wind vertrekt vrijdag naar Amerika om er behandeld te worden aan acht tumoren in zijn hoofd. De reis en behandeling zijn mogelijk geworden, omdat hiervoor in korte tijd enorm veel geld is ingezameld. Mocht de behandeling aanslaan, dan geeft De Wind volgend jaar in Poppodium 013 een feest voor iedereen die hem gesteund heeft.

De giften kwamen onder meer binnen na acties van de Braboneger, RKC Waalwijk, Willem II en poppodium 013 in Tilburg. Ook was er een gala in het Evoluon in Eindhoven.



Behandeling kost 250.000 euro

De Wind hoorde eind vorig jaar dat hij acht tumoren in zijn hoofd heeft. Alleen behandeling in Amerika kan het leven van de fitnessinstructeur nog redden, maar die kost wel 250.000 euro.



De Wind kondigt zijn reis op zijn eigen site aan. Hij vertrekt vrijdag met zijn vriendin Lisette en Noah, één van zijn kinderen. Hij vindt het 'onvoorstelbaar hoeveel mensen zich keihard hebben ingezet in zeer korte tijd.'



Zenuwen

Voordat de Tilburger naar een kliniek in het Amerikaaanse Houston vertrekt, laat hij in een ziekenhuis in België een soort slangetje plaatsen waardoor het toedienen van medicatie makkelijker gaat. Hij schrijft verder dat nu de behandeling echt gaat beginnen ook de zenuwen om de hoek komen kijken.