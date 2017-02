Bryan Adams komt naar Eindhoven voor openluchtconcert

EINDHOVEN - Bryan Adams geeft zaterdag 12 augustus een openluchtconcert op Strijp-S. Er komen nog drie speciale gasten bij dit exclusieve optreden; hun namen worden later bekendgemaakt. De kaartverkoop start vrijdag om 10 uur.

De Canadese zanger tourt al ruim vier decennia met hits als Summer of 69, Please forgive me en Everything I do I do it for you.



Adams verkocht ruim 100 miljoen albums en is daarmee één van de bestverkopende artiesten ter wereld. Hij werd bekend bij het grote publiek met zijn album Reckless uit 1984.



Bryan Adams heeft veel prijzen gewonnen: een Grammy, drie Academy Awards, vijf Golden Globes en 20 Juno Awards.



Het avondvullende concert is een samenwerking van Paaspop, Effenaar en Greenhouse Talent.