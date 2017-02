Mysterieuze stank in Brabant: is het bouillon of kattenvoer?

EINDHOVEN - Bouillon, kattenvoer, knakworsten of toch brand? Vanuit grote delen van Brabant wordt een flinke stankoverlast gemeld. Waar deze vandaan komt? Er is nog niemand die het met zekerheid kan zeggen...

In de nacht van maandag op dinsdag kwamen de eerste meldingen van een opvallende geur binnen bij de brandweer. In Cuijk, Boxmeer en Gennep roken mensen de lucht het eerst. In de loop van de ochtend breidde de stank zich verder uit richting Den Bosch en Heusden.



Niet alleen op de website Milieuklachten klagen mensen over stankoverlast, maar ook op social media wordt gesproken over de mysterieuze geur.Veel kinderen dachten bij de lucht aan de geur van knakworstjes. Angela van der Geld schrijft dat haar zoon vond dat het naar aangebrande knakworsten rook. De zoons van Diana van Breugel dachten hetzelfde.Maar de mysterieuze stank doet ook denken aan kattenvoer. Diana de Vet: "Mijn zoontje zei vanochtend meteen dat het naar kattenvoer stonk." Ella van Breugel: "De buurman geeft iedere ochtend de buurtkatten te eten. Ik vond dat hij vandaag wel heel sterke paté had."Of ruikt het toch meer naar bouillon? Verschillende mensen dachten dat de buren al vroeg kippensoep aan het maken waren. "Ik dacht dat mensen om vijf uur vanochtend al aan de soep zaten", schrijft Annemiek van Velthoven. Heidi van Gerwen: "De buurvrouw was al vroeg aan het koken."Ook denken veel mensen dat de stank wordt veroorzaakt door veevoederbedrijven. Volgens Floris Ran van de provincie Noord-Brabant zegt dat er nog niks uit te sluiten valt: "Het is overduidelijk dat de lucht uit het oosten komt dus er is contact met Duitsland. Maar wat precies de bron is, weten we nog niet."De geur lijkt een lijn te trekken van het oosten naar het westen van onze provincie. De meldingen komen vanuit de volgende plaatsen: Vlijmen, Berlicum, Oss, Veghel, Geffen, Rosmalen, Genderen, Uden, Den Bosch, Almkerk, Boxmeer, Eindhoven, Sleeuwijk, Wanroij, Cuijk, Gennep en Heusden.