Pannenkoekenbakkende 'downie' is hit op internet

BREDA - Het enthousiasme spat er vanaf, zijn ogen zijn net stralende sterren. Pannenkoekenbakker Daan Verhoof is een ware held op Facebook. Zijn filmpje behaalde ruim 793.000 clicks in twee dagen. In het filmpje gooit Daan zijn gebakken pannenkoek soepeltjes in de lucht en vangt hem vervolgens weer op met zijn pan.

Het bijzondere aan het verhaal: Daan heeft het symdroom van Down. Zondag bakte hij samen met begeleider Jesse van Dijnsen een pannenkoek voor zijn 17e verjaardag. In het filmpje gooien ze de pannenkoek in de lucht en vangen hem weer soepeltjes op in de pan. Daan is zo blij mee dat hij zichzelf een applausje geeft.





"Daan is echt supertrots dat hij zo vaak is bekeken op Facebook. Getallen zeggen hem niet zoveel, maar hij vindt de aandacht wel heel leuk", zegt begeleidster Marijn van Kerkoerle.Medewerkers van lunchroom Jan en Alleman zetten wel vaker filmpjes online maar dat deze juist werd opgepikt, is bijzonder. Dat komt waarschijnlijk door het enthousiasme wat Daan uitstraalt als hij doorheeft dat het is gelukt. Marijn: "En dat is heel leuk om te zien."Het is extra speciaal dat Daan zijn 17e verjaardag kon vieren omdat hij vorig jaar in het ziekenhuis vocht voor zijn leven. "Hij had een dubbele longontsteking en lag drie maanden in kunstmatige coma. Het ging een paar keer écht heel slecht met hem. In dat opzicht is het extra feestelijk", aldus Marijn.