Deze politici missen het RTL-debat door carnaval: 'Ik pas mijn carnaval niet aan'

SON - RTL zendt op de zondagavond van de carnaval haar eerste verkiezingsdebat uit. Op dat moment zullen vooral kiezers onder de rivieren andere prioriteiten hebben. Velen mengen zich in het carnavalsgedruis en laten een debat links liggen. ‘Een gemiste kans’, volgens veel politici.

Bredanaar Klaas Dijkhoff is staatssecretaris en staat nummer vijf op de kieslijst van de VVD. “Ik ben er wel aan gewend dat er boven de sloot weinig rekening wordt gehouden met carnaval. Voor de verkiezingen is het een logische datum, alleen zal je in het zuiden lage kijkcijfers krijgen. Ik neem het wel op en kijk het later terug", zegt Dijkhoff tegen Omroep Brabant.



De onhandige datum werd opgemerkt door BNdeStem-journalist Niels Herijgens, die er een column aan wijdde. Naast een aantal andere zaken noemt hij de datum als 'grootste misser' van het hele debat. Dat gaat volgens Herijgens radicaal tegen de hele carnavalsgedachte in. "Hé, benedenslootse politici, kom in verzet en verzet dat debat", roept hij de zuidelijke volksvertegenwoordigers op. "Wie weet win je mijn stem. Al kan het, dat ik die juist die zondag even kwijt ben."



Gemiste kans

Ook Bredanaar Attje Kuiken (PvdA) snapt weinig van de datum. “Hier zijn de mensen bezig met het mooiste evenement van het jaar. Ze zullen weinig zin hebben om een debat te kijken. Kortom: een gemiste kans”



CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg vind het ‘jammer’. “Laten we ons er niet blind op staren. Wij hebben Omroep Brabant die alle kiezers in Brabant informeert.”



‘Ik pas mijn carnaval niet aan’

Jessica van Eijs is de nummer dertien op de lijst van D66: “Dit lijkt mij vooral een gemiste kans voor RTL en de deelnemers aan het debat. Ik denk dat niet veel mensen hun carnavalsplannen zullen aanpassen aan het debat, ik in ieder geval niet. Maar ik zal het debat vast gaan kijken, misschien opgenomen of achteraf via internet. Ik wens vooral iedereen een kei mooi carnaval toe”



Bij RTL balen ze ook van de datum, maar zeggen ze simpelweg afhankelijk te zijn van de verkiezingsdatum, 15 maart. “Wij gaan daar niet over. Traditioneel zitten wij exact tweeënhalve week voor de verkiezingen. We zullen het ermee moeten doen, want verplaatsen is niet te doen. Mensen die het missen kunnen het uiteraard terugkijken.”