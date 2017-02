Rokende wagenbouwers krijgen een boete, wat nu? [OVERZICHT]

DEN BOSCH - Die boete die de Stichting Optochten Karnaval moet betalen, omdat wagenbouwers zondag tijdens een open dag aan het roken waren - komt 't daar echt van? En wordt die dan inderdaad 600 euro? Er is nog veel onduidelijkheid. Wat vast staat is dat het hele proces nog weken, zo niet maanden gaat duren.

LEES OOK: Wagenbouwers zijn woest: op de bon geslingerd voor roken in de bouwhal



Nadat een inspecteur geconstateerd had dat er sprake was van horeca in die bouwhal aan de Ertveldweg in Den Bosch, gaat de bureaucratische molen draaien.



STAP 1

Het rapport dat zondag opgemaakt werd, moet van de inspectie naar een andere afdeling van de voedsel- en warenautoriteit gestuurd worden.



STAP 2

Deze afdeling moet dan vervolgens beslissen of er een boete gegeven moet worden. Zo ja, dan is dat omdat de Tabakswet geschonden werd. Sinds 2014 is roken in de horeca verboden.



STAP 3

Even geduls, want dit proces kan enkele weken duren. De hoogte van de boete kan uiteindelijk uitvallen tussen de 450 en 450.000 euro.



STAP 4

De Stichting Optochten Karnaval heeft dan een zestal weken om bezwaar aan te tekenen, als ze dat willen. Vervolgens duurt het weer een aantal weken om tot de beslissing te komen of de boete wel of niet ingetrokken wordt. De carnavalssfeer is dan natuurlijk al lang verdwenen uit Brabant.



STAP 5

Blijft de boete staan en is SOK het er nog steeds niet mee eens, dan zouden ze nog naar de rechter kunnen gaan. Wanneer de zaak dan tot een einde komt is niet te zeggen.



"Of we al die stappen zetten, weet ik nog niet", zegt voorzitter Frans Croonen van de stichting. "Stel dat het 600 euro wordt, dat is voor ons als vrijwilligersclub wel een fors bedrag."



Waarom zo formeel?

Hij baalt dat de zaak meteen zo formeel aangepakt is. "Ik snap dat de mensen van de NVWA hun werk moeten doen. Daar heb ik mee te dealen. Maar als ze me even aangesproken hadden, had ik de asbakken verwijderd en de rokers naar buiten gestuurd."



Maar wat hem het meest dwarszit? "Dat een bezoeker meteen naar de NVWA gebeld heeft over het roken. Als je toch bedenkt dat het overgrote deel van onze gasten familieleden, vrienden en bekenden waren ..."