Klaas Dijkhoff: 'Ik ben een computernerd die de politiek is ingegaan'

BREDA - Leerlingen van het Newmancollege in Breda hingen dinsdagmorgen aan de lippen van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) die een college gaf over cybersecurity. De Bredanaar was eigenlijk een computernerd die in zijn jeugd zelf computers bouwde, vertelde hij: "Toen er één in de fik vloog ben ik toch maar de politiek ingegaan".

Voor de klas laat Dijkhoff een foto van zijn eerste computer zien. Een bakbeest waarop je nog programma's moest zetten met cassette's. Internet bestond toen nog niet. "Ik ben eigenlijk te vroeg geboren", grapt de staatssecretaris"



Dijkhoff mag dan wel een bekende politicus uit Breda zijn, veel leerlingen kennen hem niet. Op de vraag wie Klaas Dijkhoff is moeten ze het antwoord schuldig blijven. Als hij voor de klas vraagt waar hij vooral bekend van is geworden is het antwoord: 'iets met bonnetjes'. "Nee ik dacht meer aan asielzoekers", zegt Dijkhoff.



Alle actuele thema's over internet en veiligheid komen in een uurtje voorbij in de klas. "Zitten jullie op Facebook en Whats app?", vraagt Dijkhoff. Het antwoord is massaal ja! "Dat zijn commerciële bedrijven die zoveel mogelijk van jullie willen weten", zegt Dijkhoff. Zelf gebruikt hij daarom de berichtendienst Telegram. Maar veel verschil maakt dat niet, zegt de staatssecretaris.





Kritische vragen zijn er genoeg. Zo zegt een leerling tegen Dijkhoff dat de overheid hopeloos achterloopt met cybersecurity omdat er soms nog met het verouderde Windows XP wordt gewerkt. Ook wil een leerling weten of het wel veilig is om in te loggen met DigiD. "Als het misgaat kunnen ze op jou naam een uitkering aanvragen", grapt Dijkhoff.



Na afloop vinden de leerlingen het college erg geslaagd. "Ik heb toch dingen gehoord die ik nog niet wist", zegt een jongen die later iets met computers wil gaan doen. En daar was het Dijkhoff precies om te doen, want er is een tekort aan computernerds die in de ICT willen werken.