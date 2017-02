Ophef over taalboek Malmberg, 'discriminerende stellingen' in lesmethode

DEN BOSCH - Ophef op social media over een lesboek voor groep 6. In het werkboek Taalactief worden de begrippen allochtoon en autochtoon uitlegt aan de kinderen. Maar een van de opdrachten in het boek wordt door veel mensen discriminerend genoemd.

In de opdracht moeten kinderen een zin lezen en aangeven of de bewering van toepassing is op allochtonen, autochtonen of allebei. In het boek komen stellingen voor als: Yasmin eet geen vlees', Michael heeft rastahaar' en Jetty heeft zwart haar en bruine ogen'. Discriminerend, vinden Twitteraars en Facebookers.



Uitgeverij Malmberg in Den Bosch reageerde dinsdag op de commotie. De uitgeverij zegt dat de opdracht deel is van een woordenschatles om de woorden allochtoon en autochtoon uit te leggen. "Op bijna alle stellingen luidt het antwoord állebei'", zo luidt de verklaring. "We willen kinderen duidelijk maken dat autochtoon en allochtoon alleen te maken hebben met het land van geboorte."