Jong inbrekersduo opgepakt: tweetal sloeg meerdere keren toe in Oosterhout

OOSTERHOUT - Twee jongens van 16 en 17 jaar oud zijn dinsdagochtend in Oosterhout aangehouden op de Jacob Catslaan en aan de Biezenbeemd. Ze worden verdacht van het plegen van meerdere inbraken in hun gemeente.

De huizen van het tweetal zijn doorzocht. Daarbij is in een van de woningen een wapen aangetroffen. Wat voor wapen is onduidelijk, evenals om hoeveel inbraken het precies gaat. De twee jongens zitten nog steeds vast.