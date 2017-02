Man (81) mishandelt zijn buurvrouw en bedreigt agenten

OOSTERHOUT - Een 81-jarige man uit Oosterhout is dinsdagochtend aangehouden voor mishandeling. Dat meldt de politie. De man zou in de Vogelbuurt zijn buurvrouw hebben geslagen.

De vrouw verklaarde tegenover agenten dat ze klappen had gekregen van de oudere man. Daarop is de verdachte in zijn woning aangehouden.



Omstander

De aanhouding verliep in eerste instantie zonder problemen. Maar uiteindelijk 'vond de man het toch nodig om de agenten te bedreigen', aldus de politie. Vervolgens bemoeide een omstander zich ermee. Ook hij, een man van 75 jaar oud, beledigde de agenten. Beide mannen zitten vast.