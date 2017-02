Celstraf Badr Hari zet voorlopig streep door gevecht tegen Rico Verhoeven

HALSTEREN - Badr Hari liet kort na zijn verloren gevecht tegen Rico Verhoeven weten dat hij snel een rematch wilde. Zijn herkansing komt er voorlopig niet. De kickbokser moet een half jaar de cel in.

Dinsdag werd Hari veroordeeld tot twee jaar cel waarvan tien maanden voorwaardelijk. Na aftrek van het voorarrest moet hij nog een half jaar de cel in. De 32-jarige kickbokser is schuldig bevonden aan zware mishandeling van Koen Everink.



In december stonden Verhoeven en Hari tegenover elkaar tijdens 'het gevecht van de eeuw'. In die wedstrijd scheurde Hari een spier in zijn onderarm, hij moest daarom opgeven. Begin januari gaf hij aan in mei of juni een herkansing te willen. Door de celstraf kan de rematch er in mei of juni in ieder geval niet komen.



Titanenduel met Bonjasky

Het is nog niet bekend of het duel tussen Verhoeven en Hari door de celstraf definitief van de baan is of op een later moment plaats zal vinden. Verhoeven kan zich wel opmaken voor een titanenduel. Remy Bonjasky heeft de uitdaging aangenomen om met Verhoeven in de ring het gevecht aan te gaan.



