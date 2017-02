Vragen over de zaak Aydin C.? Stel ze vanaf 18.00 uur via Facebook [LIVE met Tessel Linders]

EINDHOVEN - De rechtszaak tegen Aydin C. uit Tilburg beheerst sinds de start op 25 januari het nieuws. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten is er veel belangstelling voor de zaak. C. wordt verdacht van het afpersen van meerdere mannen en 35 minderjarige meisjes, onder wie Amanda Todd.

LEES OOK: 'Dutch man on trial': Rechtszaak Aydin C. wereldnieuws



Amanda Todd pleegde in 2012 op 15-jarige leeftijd zelfmoord, na vier jaar lang digitaal te zijn gestalkt en nadat naaktfoto's van haar waren verspreid via sociale media. Onze verslaggever Tessel Linders volgt de zaak op de voet.



Niet alleen de afgelopen weken in de rechtbank in Amsterdam, maar ook vorig jaar al reisde ze voor de documentaire ‘De zaak Amanda Todd’ naar Canada. Om daar onder meer te praten met de moeder van Amanda en de beste vriendin van de Canadese tiener.



Live vraag & antwoord

Vanavond vanaf zes uur beantwoordt Tessel vragen over de zaak via Facebook, dit in een live 'Q&A'. Heb jij dus vragen over deze zaak, stel ze dan vanaf zes uur.



Bekijk de docu

Later vanavond om elf uur zendt Omroep Brabant de documentaire over Amanda Todd nogmaals uit. Dit in de aanloop naar de cruciale dag in de rechtszaak tegen Aydin C. Donderdag wanneer de Tilburger hoort welke straf hij volgens justitie moet krijgen.



BEKIJK OOK: Het aangrijpende verhaal over tienermeisje Amanda Todd, de documentaire