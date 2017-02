Verkoop Klokkenbergcomplex in Breda een stap dichterbij

BREDA - De verkoop van voormalig sanatorium en ziekenhuis de Klokkenberg bij Breda is een stap dichterbij gekomen. Dat meldt de eigenaar, de Eindhovense woningbouwvereniging Wooninc. Er zouden twee kandidaten zijn om het enorme complex langs de Galderseweg te kopen.

Donderdag is er een overleg tussen één van de kopers, de gemeente Breda en de huidige eigenaar. Ook natuurorganisatie Brabants Landschap zou bij de onderhandelingen betrokken zijn. De gemeente Breda zal daarbij vooral kijken of de plannen van de aspirant koper binnen het bestemmingsplan passen. Verdere detail zijn niet bekend gemaakt.





Seniorencampus

Het al jaren leegstaande rijksmonument en de 43 hectare grond staat sinds de zomer van 2015 te koop nadat plannen om er een seniorencampus voor zes- tot zevenhonderd ouderen te bouwen afketsten. Het complex werd in 2006 voor 7,6 miljoen euro gekocht door de woningbouwvereniging Vitalis en voor nog eens 10 miljoen euro opgeknapt.



De plannen voor een zorgdorp voor ouderen stuitten op veel verzet bij omwonende omdat er ook drie woontorentjes met winkels moesten komen. Hoewel Vitalis uiteindelijk toestemming kreeg van de Raad van State om te beginnen met de bouw, haakten geldschieters af.



Blok aan been

De corporatie Vitalis ging in 2015 op in woningbouwvereniging Wooninc, die met de Klokkenberg geen ander doel heeft dan verkopen. Naar schatting kost het onderhoud en de bewaking van het complex drie- tot vierhonderdduizend euro per jaar. Daarmee is de Klokkenberg een kapitaal blok aan het been.